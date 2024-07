'Invocação do Mal 4', com mesmos protagonistas de 'Annabelle', estreia em 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da franquia de "Invocação do Mal" já tem data. A história do casal de investigadores paranormais, que ajudam famílias atormentadas por fenômenos suspeitos, está prevista para chegar aos cinemas em 5 de setembro de 2025, segundo a revista americana Variety.

O primeiro filme de terror com os protagonistas Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) estreou em 2013, e as produções são inspiradas em casos supostamente reais envolvendo a dupla americana da vida real.

O quarto filme ainda não teve o título definido, mas é dirigida por James Wan e produzida por Peter Safran, que trabalharam no primeiro. "Invocação do Mal" faz parte da franquia de filmes de terror de sucesso da Warner Bros, junto com "A Freira" e "Annabelle" (a boneca que destrói famílias apareceu pela primeira vez em "Invocação").

Patrick Wilson e Vera Farmiga participaram de todas as produções como o casal de investigadores. Na última terça-feira (9), um incêndio destruiu uma exposição sobre cinema da Warner Bros na área externa do Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, internautas brincaram sobre a "morte" da boneca. "Definitivamente o Rio de Janeiro não é para amadores. Vacilou a tão temida Annabelle", brincou um usuário do X.