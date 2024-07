Viúva se pronuncia pela primeira vez após morte de cantor em show no Pará

Mariana N. Sasaki, esposa do cantor Ayres Sasaki, que morreu aos 35 anos durante um show em Salinópolis, Pará, no último sábado (13), se pronunciou sobre o ocorrido pela primeira vez.O que aconteceuMariana agradeceu todo o apoio que tem recebido dos fãs nesse momento difícil.

"Quero aqui agradecer por cada mensagem de carinho e consolo, por cada oração nesse momento tão difícil que estamos passando. Não cabe a nós compreendermos os desígnios de Deus, mas é certo de que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável", disse ela nos stories.Ela ainda pediu que as pessoas continuem orando.

"Peço que continuem orando, nosso sustento virá através de Deus, das orações, dos amigos e da família. Ainda não consegui olhar todas as mensagens, mas a medida que eu for me sentindo bem, vou responder a cada um. Obrigada".

Ayres Sasaki teria sofrido uma descarga elétrica enquanto fazia um show em um hotel do balneário. O artista teria sido abraçado por uma pessoa que estava molhada, o que causou a descarga.O corpo de Ayres foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal para a realização de perícia. Em nota ao g1, a Polícia Civil informou que as investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Salinópolis.

