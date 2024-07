Filho deixa incubadora após 3 meses e Nadja Haddad festeja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nadja Haddad, 43, compartilhou com seus seguidores a alegria de ver o filho, José, deixar a incubadora após três meses.

A apresentadora contou a novidade por meio de postagem em conjunto com o marido, Danilo Joan. "Excelentes notícias. Nosso José tem um monte de novidade para vocês. Gente, ele saiu da incubadora e foi para um bercinho! Está usando roupinha. Ontem, pela primeira vez, o José colocou uma roupinha", contou ela, emocionada, em um vídeo publicado no Instagram.

Nadja celebrou também o fato de José ter pulado dos 380 gramas - peso com que nasceu - para 2,55 kg. "Para quem já pesou 380 gramas, olha o nosso milagre! Está com pouco mais de 2 kg e super bem", afirmou, exibindo o herdeiro. "Eu contei que amamentei esses dias, é a maior emoção da minha vida. E hoje, pela primeira vez, eu troquei a fraldinha do José."

Nadja deu à luz gêmeos em abril -a outra criança, Antônio, não sobreviveu. O parto foi prematuro e José estava na incubadora, recebendo cuidados intensivos, desde o primeiro dia de vida.