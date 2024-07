Fora do ar desde 2022, Márcio Garcia não renova com a Globo e deixa emissora após 15 anos

(FOLHAPRESS) - Fora do ar desde 2022, quando comandou a sétima temporada do reality musical The Voice Kids, o apresentador Márcio Garcia está oficialmente fora da Globo após 15 anos.

Márcio foi avisado formalmente no início desta semana que seu contrato, que termina ao fim de julho, não será renovado. Já era esperado que isto acontecesse, já que a emissora não demonstrou interesse em manter o vínculo com o profissional.

Com isso, o apresentador e ator fica livre para negociar com qualquer outra emissora. Seu nome é bem visto na Record, onde trabalhou entre 2004 e 2008, mas não há conversas neste momento.

Com o fim do contrato, se encerra a segunda passagem de Garcia na Globo. Ela começou em 2009, quando ele chegou em alta, após apresentar com sucesso o programa O Melhor do Brasil nas tardes de sábado da Record. Apesar de retornar para a Globo com a promessa de ser apenas apresentador, uma vez que não pretendia mais fazer novelas, Márcio ficou sem um programa por oito anos, sendo redirecionado exatamente para a dramaturgia.

Neste período, ele fez as novelas "Caminho das Índias" (2009), "O Astro" (2011) e "Amor à Vida" (2013). A partir de 2016, a Globo cumpre a promessa e o escala para ter um programa dominical, o Tamanho Família. A atração terminou em 2020, quando chegou a ter uma temporada cancelada por causa da pandemia de Covid-19.

Em 2021, Márcio Garcia assumiu o The Voice Kids, também nas tardes de domingo. Na edição de 2023, o apresentador foi substituído por Fátima Bernardes. Desde então, ele apareceu nas telas da Globo, nem mesmo em atrações especiais ou vinhetas de fim de ano.

Neste período, o ator e apresentador chegou a aparecer até na Record, com liberação feita pela Globo, para falar de sua passagem por lá em uma série sobre os 70 anos da emissora de Edir Macedo.

