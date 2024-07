Mariana Rios rebate vidente após previsão de morte: 'Se cale'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 39, rebateu vidente após previsão de morte em acidente de carro com vídeo nas redes sociais.

A atriz desabafou no Instagram sobre um vidente que teria previsto sua morte. "Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em minha intenção porque ela havia tido uma visão de que eu morreria num acidente".

"Eu, que neste momento, estou numa fazenda longe dos meus amigos e família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento, se você não tem algo de bom pra dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então, se cale", disse Mariana Rios.

Ela ainda falou sobre a falta de responsabilidade com pessoas frágeis para receber esse tipo de notícia. "Pense bem antes de trazer suas experiências, antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar e outras mais fortes que são capazes de transformar isso em texto. Um beijo"