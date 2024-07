'Estou no meu momento profissional mais feliz', diz Fabiana Karla, nova apresentadora do Bake Off Brasil

(FOLHAPRESS) - Anunciada como apresentadora da 10ª temporada do Bake Off Brasil, Fabiana Karla está realizada em enfrentar o novo desafio. Após passar por variados programas de comédia, como "Zorra", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Se Joga" (Globo), a pernambucana estreia no comando do reality culinário do SBT, em parceria com a Warner, levando seu jeito engraçado para as casas dos espectadores.

Em evento de lançamento do Bake Off, Fabiana disse que tinha vontade de apresentar um programa de culinária, mas, mesmo assim, ficou surpresa ao receber o convite, ainda mais sendo uma mulher fora dos padrões tradicionais. "A mulher nordestina normalmente não tem a oportunidade de aparecer nos lugares de destaque", comemorou ela.

Ao lado dos jurados Carole Crema e André Mifano, Fabiana disse que se envolveu bastante com os participantes e teve uma dificuldade especial em fazer as contagens regressivas para parar a produção dos bolos. "Ela se envolveu na história deles. Cada bolo perdido, cada calda queimada doía nela", disse o diretor André Heiras.

Fabiana ainda disse que, neste momento de sua carreira, pode escolher bem seus projetos e não faz o que não quer: "Vou fazer 50 [anos] no ano que vem. Já posso fazer o que eu tenho vontade". "Estou no meu momento profissional mais feliz", completou.

A 10ª temporada do Bake Off Brasil será comemorativa e promete retomar os princípios do programa com receitas clássicas brasileiras -perfeitas para serem reproduzidas em casa- e com pratos salgados.

Trazendo a diversidade dos quatro cantos do país, os 18 participantes serão submetidos a provas técnicas e criativas, na disputa pelo título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Em cada episódio, um competidor receberá o título de Mestre Confeiteiro e outro será eliminado.

A temporada estreia no dia 5 de agosto na plataforma de streaming Max. No SBT, a estreia acontece a partir do dia 10 de agosto, às 20h45. Já no Discovery Home & Health as exibições terão início dia 16 de agosto, às 21h. Os 19 episódios serão liberados sempre nesta sequência.

