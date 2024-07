Insatisfeito com resultado, pai de candidata inicia tiroteio em concurso de beleza no Pará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um concurso de beleza em Altamira, no Pará, terminou com a morte de um homem após uma troca de tiros na madrugada do último domingo (28). Sebastião dos Reis Francisco era pai de uma das competidoras do concurso e começou o tiroteio após resultado de 4º lugar da filha no concurso.

O incidente aconteceu no "II Baile da Escolha da Rainha", no evento Exposonho 2024, em Altamira. Um vídeo filmado por presente no local mostra o momento em que a troca de tiros começa e as demais pessoas correm.

A Polícia Civil informou ao F5 que Sebastião estava no evento, armado, e se envolveu em uma discussão com outro homem. Durante a abordagem, ele atirou em direção aos policiais militares. Houve troca de tiros, ele foi atingido e morreu no hospital onde estava custodiado.

Ainda segundo a polícia, um outro homem também ficou ferido, passou por cirurgia e prestará depoimento. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O caso é investigado pela delegacia de Castelo de Sonhos.

⏯️ Concurso de beleza termina em tiroteio após pai não aceitar derrota da filha



O concurso de beleza Rainha do Rodeio, realizado no Pará, terminou em troca de tiros após o resultado da competição na noite de sábado (27/7). A confusão começou quando o pecuarista Sebastião dos… pic.twitter.com/3vDFM9limu — Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2024

No Instagram, Bianca, filha de Sebastião e participante do concurso, lamentou a morte do pai. "Não consigo acreditar, meu guerreiro. Luto Pai", escreveu ela nos stories, compartilhando também o local e o horário do velório de seu pai.

A organização do evento publicou comunicado dizendo que repudia os atos de violência ocorridos e que contava com agentes de segurança: "Esclarecemos que o evento contava com seguranças privados, os quais estavam perpetrando as revistas pessoais no ingresso na festa".

A Exposonho disse ainda que não possui nenhuma relação com os fatos, que está à disposição para prestar esclarecimentos e que está colaborando com as autoridades.

O evento também publicou vídeo da apresentação de Bianca. "Ela alcançou a 4ª colocação, e foi nomeada como a Madrinha da Exposonho 2024, estamos muito orgulhosos de seu desempenho e dedicação", diz a publicação. "Infelizmente, a noite foi marcada por uma tragédia. Nosso mais profundo pesar e solidariedade a você e sua família neste momento difícil", completa o post.