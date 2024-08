Silvio Santos vive momento difícil, mas recebe cuidados, diz Tiago Abravanel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, disse na última quarta-feira que o apresentador está recebendo os cuidados adequados e agradeceu o apoio dos fãs de seu vô.

"Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando", disse Abravanel à revista Quem, que o encontrou no musical "Elvis: A Musical Revolution", em cartaz no Teatro Santander. "Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando."

O ator, que também está em cartaz com um musical, "Hairspray", demonstrou apreço pelo carinho dos fãs de Silvio. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente."

Silvio Santos, 93, está internado desde o dia 1 deste mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o SBT, o apresentador segue bem. Ainda não se sabe o motivo da nova internação.

Leia Também: Astrid Fontenelle manda recado para Eliana após demissão do Saia Justa