Colin Farrell cria fundação e se abre sobre síndrome do filho James

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator irlandês Colin Farrell, 48, indicado ao Oscar no ano passado e vencedor de dois Globos de Ouro, falou publicamente pela primeira vez sobre seu filho mais velho, James, que nasceu com uma síndrome genética rara.

James, de 20 anos, tem a síndrome de Angelman, que causa limitações físicas e intelectuais. Em entrevista à revista People, o ator contou a história do diagnóstico tardio do filho, que veio apenas quando James tinha dois anos e meio de idade.

"James era um bebê muito quieto e eu pensava que tinha dado sorte", contou o ator, que também é pai de Henry, 15, com a atriz Alicja Bachleda-Curus. "Se ele fosse o segundo filho, eu teria percebido mais cedo, porque quando Henry nasceu e eu o ouvi balbuciar, eu pensei: 'Um bebê deveria balbuciar?'", relatou.

Apenas quando James tinha quase três anos de idade e não andava nem falava, um neurologista pediátrico desconfiou da síndrome de Angelman, que tem como uma das características os surtos de risada. "Pelo menos tivemos um diagnóstico", desabafou o ator.

Colin lembrou que as duas primeiras perguntas que fez ao médico foram qual a expectativa de vida e se o filho sentiria dor. O especialista lhe respondeu que a expectativa de vida é a mesma de qualquer pessoa e que a doença não provoca dor, mas pode causar convulsões.

O ator relata que passou por momentos de angústia com o filho em hospitais e ambulâncias, mas que ele vem se desenvolvendo bem. O rapaz é filho do ator com a modelo americana Kim Bordenave.

Agora, Colin está lançando a Fundação Colin Farrell para fornecer apoio a adultos com deficiência intelectual por meio da defesa, conscientização e programas inovadores.

"Esta é a primeira vez que falo sobre isso, e obviamente a única razão pela qual estou falando é que não posso perguntar a James", disse.

"Quero dizer, posso. Falo com James como se ele tivesse 20 anos e tivesse fluência perfeita na língua inglesa e capacidade cognitiva apropriada para a idade. Mas não consigo discernir uma resposta específica dele sobre se ele está confortável com tudo isso ou não, então tenho que tomar uma decisão com base no conhecimento do espírito de James e que tipo de jovem ele é e a bondade que ele tem no coração", desabafou o astro.