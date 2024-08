Hugh Jackman revela dieta de 6 mil calorias com frango, tilápia e feijão para interpretar Wolverine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugh Jackman revelou que comia 6 mil calorias por dia para se preparar para seu retorno como super-herói em "Deadpool & Wolverine". O ator, que estrela o filme com Ryan Reynolds, falou ao The Tonight Show sobre a dieta que garantiu os músculos e abdômen definidos que precisava para vestir o traje amarelo de Wolverine.

"São 6.000 calorias, e não são as calorias que você necessariamente quer. Tipo, meia pizza são 6.000 calorias. Mas não, é frango, tilápia e feijão. Tilápia e feijão. Eu não sei por que tilápia. Deve ser algum peixe magro, e feijão verde", disse o ator.

Jackman teve que seguir a dieta por mais tempo do que o esperado devido à greve dos atores de Hollywood, que prolongou as gravações do longa.

Ele contou que havia uma cena específica para a qual queria focar em seu físico. Pediu, então, para deixar a gravação dela para o final. "E então a greve veio, e eu fiquei tipo, 'Ah, por que eu disse isso?'", disse rindo.

Mas, de acordo com ele, vale a pena.