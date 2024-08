'Desde que comecei tem essa história', diz Supla sobre seguir carreira política

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Supla, 58, comentou sobre a possibilidade de atuar na política como seus pais, Eduardo Suplicy, deputado estadual de São Paulo (PT), e Marta Suplicy, pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo (PT).

O cantor foi questionado sobre um possível interesse na vida política. Respondendo seguidores no Instagram, ele afirmou: "Desde que eu comecei a minha carreira já tem essa história de virar político".

Supla pontuou, porém, que prefere tentar mudar as coisas com seu trabalho musical. "Eu já faço política. Só não é na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Senado. É na música, mandando as minhas ideias", completou.

Ele ainda falou sobre ser chamado de "playboy". "Eu acho que é natural. Eu já conversei com o meu pai e minha mãe sobre isso. Eu venho de uma família classe média alta, uma família de políticos, então é natural que algumas pessoas queiram me chamar de playboy. Mas eu trabalho duro, pode ter certeza".