Garoto de nove anos tem queimaduras graves após tentar reproduzir viral do TikTok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garoto de nove anos de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), teve queimaduras graves e precisou ser levado às pressas ao hospital após tentar fazer um vídeo viral sobre balas derretidas no TikTok.

A ideia foi da mãe do menino. O vídeo consiste em como fazer "uvas doces" com uma cobertura com uma bala da marca Jolly Rancher derretida. E foi dessa forma que o jovem queimou as mãos ao tentar esquentar o doce no micro-ondas.

Em entrevista ao jornal americano CBS News, a mãe disse estar arrependida por influenciar o filho a participar da brincadeira do TikTok. "Senti muita culpa de mãe por pensar que isso era uma boa ideia. Fiquei em choque total no momento em que aconteceu", disse.

Muitas pessoas têm feito vídeos de "uvas doces" nas redes sociais. Um diretor da unidade de queimados do West Penn Hospital, unidade para onde Caidan foi levado, disse à reportagem que ao menos outras quatro pessoas, duas delas crianças, deram entrada na unidade nas últimas semanas com queimaduras semelhantes por também aderirem à trend das redes sociais.

O doce começou a grudar na pele do jovem, e o instinto da mãe foi puxar. Conforme o profissional entrevistado, caso ela não tivesse conseguido tirar o excesso, o menino poderia ter tido os nervos atingidos e perdido a sensibilidade nas mãos.