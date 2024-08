Saiba o que é o tabuleiro de Ouija, última compra feita por Silvio Santos na web

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dono do SBT, Silvio Santos descobriu recentemente a internet e virou fã das compras on-line. Quem revelou esse novo hobby do apresentador foi seu neto, Tiago Abravanel. O ator até lembrou um dos últimos produtos que viu avô pesquisando: um tabuleiro de Ouija online. "Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico", contou em entrevista ao Fantástico.

Mas o que é o tabuleiro Ouija? É um passatempo criado há mais de 100 anos, que consiste em um tabuleiro com letras, números e palavras como "sim" e "não". Os participantes colocam as mãos em uma prancheta para tentar se comunicar com uma força espiritual, que supostamente move a prancheta para soletrar respostas afirmativas ou negativas.

Muitas pessoas acreditam que esse jogo é capaz de se comunicar com aqueles que passaram para o "outro lado". Apesar de sua popularidade inicial, o tabuleiro Ouija caiu em desuso no início do século 20 e voltou à cena após a Segunda Guerra Mundial e continua em uso até hoje.

Silvio Santos morreu neste sábado (17), vítima de uma broncopneumonia que, segundo o boletim médico, foi uma consequência da infecção por H1N1.