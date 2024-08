Gabriela Medeiros se irrita com especulações sobre seu corpo: 'Cuidem da genitália de vocês'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete de Buba em "Renascer", Gabriela Medeiros, 23, se irritou com alguns comentários relacionados a sua intimidade e decidiu desabafar nas redes sociais. Transsexual, a atriz pediu para as pessoas pararem de fazer especulações sobre o seu corpo e chamou de "desrespeitosas" as frequentes perguntas dos seguidores se ela teria ou não feito uma cirurgia de redesignação sexual.

Gabriela, que já publicou algumas fotos de infância de uma época anterior à transição de gênero, começou no desabafo reclamando o interesse quase que total por sua genitália. "Eu vou muito além disso, cuidem da genitália de vocês que eu cuido da minha, tá? Isso é um assunto pertinente somente a mim, não sou obrigada a ficar compartilhando isso com vocês", disse a atriz.

Ela então continuou. "Acho desrespeitoso ficarem sempre me fazendo esse tipo de pergunta, vai mudar o que na vida de vocês? Nada ué. Então pronto. Parem de reduzir minha existência a isso. Vou além disso e o meu corpo vai além!!! A minha existência por si só vai além", rebateu.