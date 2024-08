Rodrigo Simas fala sobre as muitas cenas de sexo em série

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rodrigo Simas, 32, vive um criminoso em 'Vidas Bandidas', série recém-lançada da Disney+, mas prefere definir Serginho como alguém que não é mocinho nem é vilão. "É um homem de escolhas erradas", diz. "É ambicioso e movido a adrenalina".

Adrenalina e sexo. Muito sexo. Na primeira temporada (a série tem quatro episódios de 30 minutos cada), Serginho tem uma vida sexual bem ativa, e filmar suas relações não lhe pareceu difícil. "Foi tranquilo. As cenas transantes foram muitas bem feitas, bem cuidadas e assessoradas. Tínhamos uma coordenadora de intimidades (Maria Silvia Campos) e acabou sendo divertido", diz.

Rodrigo afirma não ter se sentido constrangido com as cenas em que aparece nu (de costas) -uma foto até viralizou. "Fiquei com a aquela sensação que poderia ter ido mais, poderia ter ido um pouco mais além. Em outras cenas também. Na verdade, a gente nunca fica satisfeito de fato com tudo, né?", diz o ator, que concorda ser este o seu personagem mais ousado na teledramaturgia e bem distante , por exemplo de José Venâncio de "Renascer". "Ninguém precisa ficar numa caixinha".

Ele não esconde estar gostando de trabalhar cada vez mais no streaming. "Acho que é uma soma e que cresce para agregar a nossa profissão não só para quem trabalha na frente das câmeras. O bom também é que uma série nossa, feita aqui no Brasil, ela pode estar pelo mundo. Outras produções podem ver, pode haver convites, abrem-se várias oportunidades".

Na trama, Serginho e Raimundo (Thomas Aquino) são parceiros de crime e trabalham para uma quadrilha comandada por Bruna (Juliana Paes), que assalta turistas ricos no Rio de Janeiro. A reviravolta acontece quando os comparsas decidem roubar a patroa. "A série tem tudo e acredito que o público goste da produção. Se fosse para defini-la em uma palavra, escolho furacão, mas no sentido da dinâmica. Ação, comédia...tudo", diz Simas.

Leia Também: Investigação de morte de Nahim é mantida em segredo de Justiça