Exposição de cartas íntimas pesa na decisão de separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após o anúncio do pedido de divórcio de Jennifer Lopez, 55, do seu casamento com Ben Affleck, 52, começaram a surgir especulações de quais seriam as "diferenças irreconciliáveis" que motivaram a separação. Uma delas seria a exposição de cartas trocadas pelo casal desde quando começaram a namorar em 2002.

Durante os dois anos de casamento, a cantora filmou um documentário chamado "The Affleck Greatest Love Story Never Told" para acompanhar também o lançamento de um novo álbum. Segundo o jornal britânico The Mirror, no filme, J-Lo contou que Ben guardou todas as cartas de amor e correspondências deles desde quando começaram a namorar em 2002 até os dias atuais.

Affleck encadernou todas as correspondências e montou um livro para entregá-la em um possível reencontro. E isso aconteceu em 2021. "Este é um livro que Ben me deu em nosso primeiro Natal juntos. São as cartas e e-mails que escrevemos um para o outro de 20 anos atrás até hoje", anunciou a cantora, que disse ainda ter encontrado inspiração nas cartas amorosas para o álbum "'This Is Me... Now".

No documentário, as imagens mostram Jennifer conversando com os músicos e compartilhando as cartas que o ator havia escrito, descrevendo-as como "a maior história de amor nunca contada". Ben Affleck aparece no momento em que ela passa o livro para as mãos de um dos parceiros de cena e fica surpreso.

Ele não disfarçou e disse à câmera: "Realmente encontrei a beleza, a poesia e a ironia no fato de que é a maior história de amor nunca contada. Se você está fazendo um disco sobre isso, parece meio que quer contá-la." Em outra parte do documentário, Ben reiterou como se sentia após o episódio: "Coisas que são privadas, eu sempre senti que são sagradas e especiais porque, em parte, são privadas."

Jennifer e Ben se conheceram no início de 2002, durante gravações da comédia romântica "Contato de Risco". À época, Lopez era casada com Cris Judd, mas, em julho do mesmo ano, após uma festa em que foi flagrada beijando Affleck, anunciou o divórcio. Logo em seguida, eles assumiram o romance que terminou no início de 2004.

No mesmo ano, a cantora casou com cantor Marc Anthony, com quem tem dois filhos. O relacionamento durou sete anos. Já Affleck oficializou a união com a atriz Jennifer Garner, que conheceu no set de "Pearl Harbor", em 2005. Os dois tiveram três filhos e o casamento durou dez anos.

Ben e Jennifer estiveram com outras pessoas, mas em maio de 2021 assumiram a reconciliação após 17 anos separados. Em julho de 2022, eles se casaram.