Carlinhos Maia cobra do SBT a estreia do programa de Lucas Guimarães: 'Já investiu milhões'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ser adiado três vezes, o programa de Lucas Guimarães no SBT está previsto para o início de 2025. Só que com a morte de Silvio Santos, o que vai ser da grande de programação da emissora no próximo ano é uma incógnita. Chateado com a falta de informação, Carlinhos Maia saiu em defesa do marido neste domingo (25). Ele cobrou a estreia da atração.

Maia afirmou que Lucas já teria investido milhões do próprio bolso no projeto, que não anda. "Há um ano que o Lucas está investindo milhões do dinheiro dele. Ele compra coisas que ele poderia usar, lota casas e chama as pessoas na divulgação programa", contou.

O humorista e influenciador continuou reclamado da situação: "Espero que vocês reconheçam a luta de Lucas. Esse programa é o sonho da vida dele. Ele investe, se dedica e ora para que esse projeto estreie. Coloque no ar e deixe que as pessoas digam se é bom ou ruim. O público é quem tem que decidir".

Por fim, ele pediu que seja cumprido o que foi acordado entre as partes. "Do fundo do do meu coração, eu peço que seja acordado tudo que foi prometido. Estive no palco com a Patrícia Abravanel, quando ele recebeu o contrato, e aí se criou uma expectativa enorme. Sinto que as coisas estão sendo empurradas com a barriga e o programa é algo que acredito será um sucesso", concluiu.