Restos mortais de O.J. Simpson são transformados em joias

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os restos mortais de O.J. Simpson viraram joias. A família do ex-jogador e astro da NFL (National Football League é a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos) transformou as cinzas em acessórios de luxo alguns meses após a cremação. Simpson, que lutava contra um câncer de próstata, morreu aos 76 anos no início de abril, em Las Vegas.

O anúncio da transformação das cinzas em joias foi feito pelo advogado da família, Malcolm LaVergne. São quatro peças que estão agora com quatro (Arnelle, Jasão, Sidney e Justin Simpson) dos seis filhos de Simpson. Ele não informou quais eram os tipos de joias escolhidos pelos herdeiros, mas disse que os gastos com a cremação, as joias e as certidões de óbito não chegaram a US$ 4,5 mil (cerca de R$ 25 mil).

O.J. Simpson teve três filhos com sua primeira esposa, Marguerite Whitley: Arnelle, Jason e Aaron. Depois, foram mais dois herdeiros com Nicole Brown Simpson: Sydney e Justin. O ex-atleta foi acusado de assassinar sua segunda esposa e o amigo dela Ron Goldman, em junho de 1994, por ciúmes e acabou sendo julgado por 11 meses no que ficou conhecido como o Julgamento do Século.

Uma das principais estrelas da história da NFL, Simpson foi absolvido pelo duplo assassinato. O júri o considerou inocente, embora mais tarde ele tenha sido considerado culpado em um tribunal civil e condenado a pagar US$ 33,5 milhões (R$ 184 milhões na cotação atual) em indenizações as duas famílias, uma conta que ele nunca pagou.