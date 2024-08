Nicole Kidman rebate críticas por aceitar papeis em filmes de bilheteria: 'Não é só pelo cachê'

(FOLHAPRESS) - Nova queridinha do streaming, Nicole Kidman falou em entrevista à L'Officiel sobre o que a levou a aceitar papeis em filmes de bilheteria como "Aquaman" e "Batman".

Não, não foi só pelo cachê. Segundo a atriz, seus caprichos e gostos pessoais também são levados em conta na hora de escolher seus papeis.

"Todo mundo ficou: 'Porque você aceitou fazer isso?'", lembrou ela sobre "Batman Forever", de 1995. "Porque eu queria beijar o Batman, ué!", disse. "O que as pessoas não entendem é que não é só pelo cachê. Vários filmes de bilheteria que eu fiz foi porque esperava que seria algo diferente."

A atriz teve que responder a mesma coisa quando aceitou o papel de Rainha Atlanna em "Aquaman" (2018) e na sequência de 2023. O que a fez aceitar o papel foi a vontade de trabalhar com seu conterrâneo James Wan, diretor famoso por filmes de terror como "Jogos Mortais", "Annabelle", "Invocação do Mal" e "A Freira". "Sempre quis fazer um filme dele", confessou Nicole.

Nos últimos anos, a atriz vem trabalhando em séries de TV que ficaram tão conhecidas quanto seus papeis em Hollywood.

"Me apaixonei pelo formato mais longo porque gosto da construção do personagem. No filme você só tem duas horas para contar sua história e desenvolver o personagem, diz ela, que estreia "O Casal Perfeito" dia 5 de setembro na Netflix.

