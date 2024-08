Cintia Abravanel revela detalhes sobre relação distante com Silvio Santos

A filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, abriu o coração sobre sua relação com o pai durante o podcast “O Pod É Nosso Saúde”, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Rodrigues. A artista plástica, de 61 anos, revelou que a distância marcou grande parte de sua vida.

Cintia explicou que foi criada longe de Silvio Santos, sob os cuidados da avó materna. "Eu fui criada longe dele. Fui criada pela mãe da minha mãe. Adolescente, 'aborrecente', então para mim foi difícil. Passei mais a minha vida com a família da minha mãe. É horrível dizer isso, mas me acostumei a ficar longe do meu pai", confessou.

Apesar do afastamento, a filha do apresentador relembrou um momento que aproximou a família: uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos. "Meu pai foi para Orlando, e eu liguei para a Daniela. Acho que era aniversário dele ou Dia dos Pais, não lembro. Falei: ‘Vamos ver o papai?’ E ela topou. Quando vimos, as seis [irmãs] estavam no mesmo avião. Ele quase nos matou, porque estavam as seis no mesmo voo. ‘Se o avião cair, morre todo mundo!’, ele disse. E nós respondemos: ‘Você vai escolher qual filha vai morrer?’”.

A partir dessa viagem, as seis irmãs passaram a se reunir anualmente com Silvio Santos. “Estamos sempre juntos, e é divertido porque hoje eu sou avó junto com ele. Meus netos têm a idade dos netos do meu pai. Conseguimos superar tudo e celebrar meu pai. A melhor coisa é celebrar ele”, relembrou Cintia.

