Não assisto porque tenho ciúmes, diz Astrid Fontenelle sobre o novo Saia Justa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 11 anos apresentando o Saia Justa, Astrid Fontenelle deixou o comando do programa feminino da GNT, em dezembro. A nova temporada, agora nas mãos de Bela Gil, Eliana, Rita Batista e Tati Machado. estreou no último dia 7 de agosto, e pergunta para Astrid o que ela está achando...

"Eu não vi ainda", disse Astrid à Folha de S.Paulo, quando questionada sobre o novo Saia. "Eu não vejo porque eu tenho ciúmes. Sendo sincera", admitiu ela. Nada contra nenhuma das integrantes, garante. "Eu gosto das meninas, eu gosto delas. Cada uma já ouviu de mim, em outros momentos da vida, esse meu gostar", completou.

A jornalista contou que ela mesma sugeriu alguns nomes para a produção. "Eu sugeri a Rita. Quando eu estava saindo, eu falei: 'Por favor, coloca Rita Batista. Ela é ótima'. Meses antes do Saia, cheguei no ouvido da Tati e falei: 'Menina, você é grande, hein? A Bela já era prata da casa. E Eliana, em outros momentos em que estive com ela, eu a achei muito talentosa", disse. "Torço por elas", completou.

Astrid saiu do Saia Justa, mas continua no GNT. Em setembro, em data a ser confirmada, ela estreia novo programa no canal, Admiráveis Conselheiras, em que vai entrevistar mulheres acima dos 60 anos. Algumas das convidadas confirmadas são Marília Gabriela, Leila Pereira e Roberta Miranda.

