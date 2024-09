Em alta na Globo, Gil do Vigor ganha quadro em programa de negócios da emissora

(FOLHAPRESS) - Em alta na Globo nos últimos meses, o ex-BBB Gil do Vigor vai ganhar mas espaço na emissora. O economista terá um quadro no programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, que vai ao ar nas manhãs de domingo.

Gil vai mergulhar nas empresas de perfil familiar, que são muito relevantes no país, e em seu impacto na vida dos brasileiros neste novo quadro. A ideia é informar o telespectador para a importância do negócio pequeno.

Apresentador do programa, Pedro Lins irá convidar o economista para compartilhar seus conhecimentos em finanças e aconselhar as famílias donas de pequenas empresas, utilizando sua linguagem acessível e popular.

A estreia será no próximo dia 22. Gil do Vigor continuará normalmente com o Tá Lascado, seu quadro de finanças no Mais Você. A edição desta quinta (5), inclusive, vai anunciar a novidade para os telespectadores.

Recentemente, Gil do Vigor assinou um novo contrato com a Globo para agenciamento publicitário. O ex-BBB deixou a Mynd8 depois de três anos e passou a ser um nome vinculado apenas a empresa da família Marinho.

Outro caso foi a questão que envolveu a novela "Família é Tudo". O Sindicato dos artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ) foi à Justiça para proibir Gil do Vigor de participar do folhetim de Daniel Ortiz. O impedimento fez a Globo escalar Bia do Brás para o lugar.

