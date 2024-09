Famosos lamentam morte de Fabio Arruda, consultor de etiqueta e ex-Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos famosos usaram as redes sociais para se despedir do consultor de etiqueta Fabio Arruda, que morreu no sábado aos 54 anos. Carioca de nascimento, ele se estabeleceu em São Paulo, onde se tornou uma personalidade da mídia. Na TV, apresentou programas e participou duas vezes do reality show A Fazenda (Record).

Arruda foi encontrado caído em casa por uma funcionária, que chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele havia recebido alta do Hospital 9 de Julho na quinta-feira (5), após ser internado em caráter de urgência por causa do entupimento de uma artéria.

Suas últimas publicações nas redes sociais eram comemorando a volta para casa e pedindo que as pessoas cuidassem da saúde. "A vida é realmente breve e imprevisível", afirmou. "Se cuide, faça seus check-ups regularmente e se previna. Sei que nem todos têm as condições para isso, mas tente manter uma alimentação saudável, fazer exercícios de acordo com sua possibilidade, já ajuda muito. Depois dos 40 anos, cuidado redobrado."

Arruda se formou na Universidade de Bridgeport, nos Estados Unidos e depois morou em Madri, na Espanha, "para conhecer mais sobre sua ascendência espanhola", segundo contava. Foi nessa época que começou a se interessar por etiqueta dos lugares em que morou.

Escreveu cinco livros, entre os quais "À Mesa com Fábio Arruda" e "Etiqueta sem Frescura", em que tentava desmistificar as regras de comportamento em sociedade. Segundo seu site, prestou consultoria para mais de 150 empresas, entre as quais Visa, Bradesco, Banco do Brasil, Avon, Copacabana Palace, Hilton e Intercontinetal, além da extinta loja de artigos de luxo Daslu.

Primo de Patrícia de Sabrit, ele começou a aparecer na mídia nos anos 2000, na época em que a atriz e socialite se casou com Roberto Justus. Ele começou a aparecer em programas de TV, como Note e Anote (Record), Todo Seu (TV Gazeta), Pra Valer (Band) e Mais Você (Globo). Em 2001, apresentou o É Chic, na RedeTV!.

Em 2009, fez parte do elenco da primeira edição de A Fazenda. Foi eliminado na quarta semana do reality, mas voltou para um novo confinamento oito anos depois, em 2017, na edição especial A Fazenda: Nova Chance, com peões que já haviam participado de outros programas do tipo. Dessa vez, foi o 3º participante a deixar a disputa.

Nos últimos anos de vida, se mantinha ativo nas redes sociais e comandou o podcast Pod Arruda, em que falava sobre "refinamento e conhecimento" com celebridades convidadas.

Dado Dolabella, que venceu a primeira edição de A Fazenda, foi um dos que lamentaram a morte publicamente. "Que notícia triste! Me pegou de surpresa! Obrigado pelas grandes trocas na vida e também pela sua amizade. Segue na força da luz meu amigo Fabio Arrudo, até um dia..."

Atual apresentadora do reality, Adriane Galisteu se manifestou. "Meu Deus, Fábio, que tristeza!", escreveu no comentário da última postagem dele no Instagram. Ela também publicou uma foto do apresentador acompanhada de um coração partido nos Stories.

A jornalista e apresentadora Leda Nagle deu seu depoimento nas redes. "Perdi hoje um grande amigo", comentou. "Uma pessoa de bem com a vida, inteligente, dona de um humor extraordinário, que gostava da vida e de viver. Triste demais. Perda forte demais!

Andrea Nobrega, por sua vez, escreveu: "A vida realmente é um sopro! Gravei com o Fabio esses dias, estou sem acreditar! Ele sempre muito educado, tratava todo mundo bem. Descanse em paz meu querido. Meus sentimentos à família e amigos."

Já a cantora Roberta Miranda disse estar incrédula, enquanto Nany People publicou: "Querido amigo Fábio Arruda, obrigada por tanto! Carinho, parceria, amor, aprendizado... Ainda sem acreditar...".