Como assistir ao VMA 2024, lista de indicados e quem se apresenta no prêmio da MTV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MTV Video Music Awards 2024 (VMA 2024) acontece nesta quarta-feira (11) à noite, em Nova York, e premia os melhores clipes musicais lançados no ano.

O VMA começa às 21h e poderá ser assistido pelo canal da MTV Brasil, que também vai exibir a cobertura do tapete vermelho. O pré-show, no canal, tem início às 19h30. Para aqueles que não possuem TV a cabo, existem outras duas opções: a premiação também será transmitida pelo streaming Paramount+, para os assinantes do serviço, e pelo Pluto TV, aplicativo gratuito disponível para Android, iOS e smart TVs.

Entre os artistas indicados, a cantora Taylor Swift lidera a lista e aparece em dez categorias, incluindo a de melhor clipe pela música "Fortnight". Em sequência, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Eminem aparecem com seis menções na lista. A cantora Anitta recebeu três indicações: duas em melhor vídeo latino, pelas canções "Mil Veces" e "Bellakeo", e uma em melhor edição por "Mil Veces".

O maior prêmio do cerimônia, Video do Ano, traz os seguintes competidores: Ariana Grande com we can't be friends (wait for your love), Billie Eilish com LUNCH, Doja Cat com Paint The Town Red, Eminem com Houdini, SZA com Snooze e Taylor Swift ft. Post Malone, com Fortnight.

O VMA contará com apresentações de Anitta, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Halsey, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Shawn Mendes, Rauw Alejandro, LL Cool J, Karol G, GloRilla, Benson Boone e Lisa.

Veja a lista completa de indicados a seguir.

VÍDEO DO ANO

- Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

- Billie Eilish - "Lunch"

- Doja Cat - "Paint The Town Red"

- Eminem - "Houdini"

- SZA - "Snooze"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

ARISTA DO ANO

- Ariana Grande

- Bad Bunny

- Eminem

- Sabrina Carpenter

- SZA

- Taylor Swift

MÚSICA DO ANO

- Beyoncé - "Texas Hold 'Em"

- Jack Harlow - "Lovin On Me"

- Kendrick Lamar - "Not Like Us"

- Sabrina Carpenter - "Espresso"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

- Teddy Swims - "Lose Control"

ARTISTA REVELAÇÃO

- Benson Boone

- Chappell Roan

- Gracie Abrams

- Shaboozey

- Teddy Swims

- Tyla

PERFORMANCE DO ANO

- Agosto de 2023: Kaliii - "Area Codes"

- Setembro de 2023: GloRilla - "Lick or Sum"

- Outubro de 2023: Benson Boone - "In the Stars"

- Novembro de 2023: Coco Jones - "ICU"

- Dezembro de 2023: Victoria Monét - "On My Mama"

- Janeiro de 2024: Jessie Murph - "Wild Ones"

- Fevereiro de 2024: Teddy Swims - "Lose Control"

- Março de 2024: Chappell Roan - "Red Wine Supernova"

- Abril de 2024: Flyana Boss - "Yeaaa"

- Maio de 2024: Laufey - "Goddess"

- Junho de 2024: Le Sserafim - "Easy"

- Julho de 2024: The Warning - "Automatic Sun"

MELHOR COLABORAÇÃO

- Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"

- GloRilla, Megan Thee Stallion - "Wanna Be"

- Jessie Murph ft. Jelly Roll - "Wild Ones"

- Jung Kook ft. Latto - "Seven"

- Post Malone ft. Morgan Wallen - "I Had Some Help"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

POP

- Camila Cabello - Geffen / Interscope

- Dua Lipa - Warner Records

- Olivia Rodrigo - Geffen Records

- Sabrina Carpenter - Island

- Tate McRae - RCA Records

- Taylor Swift - Republic Records

HIP-HOP

- Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"

- Eminem - "Houdini"

- GloRilla - "Yeah Glo!"

- Gunna - "Fukumean"

- Megan Thee Stallion - "BOA"

- Travis Scott ft. Playboi Carti - "FE!N"

R&B

- Alicia Keys - "Lifeline"

- Muni Long - "Made For Me"

- SZA - "Snooze"

- Tyla - "Water"

- Usher, Summer Walker, 21 Savage - "Good Good"

- Victoria Monét - "On My Mama"

MÚSICA ALTERNATIVA

- Benson Boone - "Beautiful Things"

- Bleachers - "Tiny Moves"

- Hozier - "Too Sweet"

- Imagine Dragons - "Eyes Closed"

- Linkin Park - "Friendly Fire"

- Teddy Swims - "Lose Control (Live)"

ROCK

- Bon Jovi - "Legendary"

- Coldplay - "Feelslikeimfallinginlove"

- Green Day - "Dilemma"

- Kings of Leon - "Mustang"

- Lenny Kravitz - "Human"

- U2 - "Atomic City"

MÚSICA LATINA

- Anitta - "Mil Veces"

- Bad Bunny - "Monaco"

- Karol G - "Mi Ex Tenia Razon"

- Myke Towers - "Lala"

- Peso Pluma & Anitta - "Bellakeo"

- Rauw Alejandro - "Touching the Sky"

- Shakira & Cardi B - "Puntería"

AFROBEATS

- Ayra Starr ft. Giveon - "Last Heartbreak Song"

- Burna Boy - "City Boys"

- Chris Brown ft. Davido & Lojay - "Sensational"

- Tems - "Love Me JeJe"

- Tyla - "Water"

- Usher, Pheelz - "Ruin"

K-POP

- Jung Kook ft. Latto - "Seven"

- Lisa - "Rockstar"

- NCT Dream - "Smoothie"

- NewJeans - "Super Shy"

- Stray Kids - "Lalalala"

- Tomorrow X Together - "Deja vu"

VÍDEO PELO BEM

- Alexander Stewart - "If You Only Knew"

- Billie Eilish - "What Was I Made For"

- Coldplay - "Feelslikeimfallinginlove"

- Joyner Lucas & Jelly Roll - "Best for Me"

- Raye - "Genesis"

- Tyler Childers - "In Your Love"

MELHOR DIREÇÃO

- Ariana Grande - "We Can't Be Friends"

- Bleachers - "Tiny Moves"

- Eminem - "Houdini"

- Megan Thee Stallion - "BOA"

- Sabrina Carpenter - "Please Please Please"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

FOTOGRAFIA

- Ariana Grande - "We Can't Be Friends"

- Charli XCX - "Von Dutch"

- Dua Lipa - "Illusion"

- Olivia Rodrigo - "Obsessed"

- Rauw Alejandro - "Touching the Sky"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

MONTAGEM

- Anitta - "Mil Veces"

- Ariana Grande - "We Can't Be Friends"

- Eminem - "Houdini"

- Lisa - "Rockstar"

- Sabrina Carpenter - "Espresso"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

COREOGRAFIA

- Bleachers - "Tiny Moves"

- Dua Lipa - "Houdini"

- Lisa - "Rockstar"

- Rauw Alejandro - "Touching the Sky"

- Tate McRae - "Greedy"

- Troye Sivan - "Rush"

EFEITOS ESPECIAIS

- Ariana Grande - "The Boy Is Mine"

- Eminem - "Houdini"

- Justin Timberlake - "Selfish"

- Megan Thee Stallion - "BOA"

- Olivia Rodrigo - "Get Him Back!"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

DIREÇÃO DE ARTE

- Charli XCX - "360"

- Lisa - "Rockstar"

- Megan Thee Stallion - "BOA"

- Olivia Rodrigo - "Bad Idea Right?"

- Sabrina Carpenter - "Please Please Please"

- Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"