Brasileiro que vendeu mansão de R$ 446 milhões a Jeff Bezos processa corretor

(FOLHAPRESS) - O brasileiro Leo Kryss acreditou que tinha feito um bom negócio ao vender uma mansão em Miami, Estados Unidos, por US$ 79 milhões (o equivalente a cerca de R$ 446 milhões). O que ele não sabia e só descobriu depois foi a identidade do comprador: Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo. O empresário então decidiu processar o corretor, que o teria enganado e conseguido um desconto de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) na negociação.

Segundo Wall Street Journal, a corretora processada é a Douglas Elliman, responsável por fazer a ponte entre Jeff Bezos e o empresário brasileiro. No processo, que já tramita na Justiça norte-americana, Kryss alega que chegou a perguntar à imobiliária se o interessado seria o fundador da Amazon. Isso porque o bilionário já teria adquirido outros imóveis na região. A resposta foi negativa.

Leo Kryss quer agora rever a diferença do valor da venda da propriedade com sete quartos e 1,7 mil metros quadrados, localizada em Indian Creek Village, uma ilha artificial na área da Baía Biscayne, ao norte de Miami Beach. O imóvel de luxo pertencia ao brasileiro desde 2014.

A casa, que tem adega, livraria, cinema e uma ampla piscina, foi colocada à venda em maio de 2023, pelo valor de US$ 85 milhões (R$ 479 milhões). O condomínio fechado é conhecido como "Billionaire Bunker". Outros famosos residentes da ilha são Tom Brady, Jared Kushner, Julio Iglesias, Ivanka Trump e são 41 lotes disponíveis.