Tom Cruise reproduziu dança de 'Negócio Arriscado' em date, diz musa dos 90

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Heather Locklear, 62, contou que teve um date com Tom Cruise, 62, no começo da década de 1980.

Segundo a atriz, os dois se conheceram durante o teste para um filme, no qual não se saíram bem e acabaram reprovados. "Nós dois fizemos um teste para um filme. Eu pensava: 'Meu Deus, estou terrível, e ele está ainda pior!' Nenhum de nós dois conseguiu papel naquele filme", recordou a estrela de "Melrose Place", durante a convenção de cultura pop 90s Con Florida.

Heather e Cruise se deram tão bem que o ator acabou em uma festinha na casa dela. "Saímos para dançar no Club Lingerie e ele acabou indo para minha casa com o Sean Penn. Os dois eram legais, mas ele [Cruise] era muito formal. Ele não fazia o meu estilo, [mas] era muito fofo. Foi ótimo comigo", acrescentou ela, em declaração reproduzida pela revista People.

O ponto alto do encontro, porém, deu-se quando Tom reproduziu sua célebre dança do filme "Negócio Arriscado" (1983) diante da atriz. "Na verdade ele fez antes [do lançamento do longa]. Eu estava dançando junto, como quem diz: 'Você para de dançar se chegarmos até o chão?' E ele: 'Isso aí!'"

