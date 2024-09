Ex-paquita Lana Rhodes diz que sofre prejuízo na carreira por ser confundida com atriz pornô

(FOLHAPRESS) - A ex-paquita Lana Rhodes voltou aos holofotes na série documental "Para sempre Paquitas" (Globoplay), que reuniu as ex-assistentes de palco de Xuxa. Apesar ter feito sucesso nos anos 2000, seu nome soa familiar para as novas gerações devido a uma coincidência.

Lana é constantemente confundida com Lana Rhoades, uma atriz pornô americana. A ex-paquita, que hoje é atriz de teatro, contou que sofre com efeitos da similaridade entre os nomes, inclusive na hora de conseguir trabalhos na cena artística.

"Recebo mensagens bizarras o dia todo. Eu nem abro mais. Às vezes, eu perco até ofertas de trabalho por conta disso", disse ela ao jornal O Globo. Muitas das mensagens, endereçadas à Lana errada, exprimem decepção com a sua aparência, contou ela.

"Acontece também de pessoas mandarem mensagens decepcionadas com o meu visual, achando que a outra Lana está acabada. Elas escrevem: "Lana, o que aconteceu com você?". Imagina, a menina é mais de dez anos mais nova do que eu", disse ela.

A atriz diz que precisa ter estratégias para não se deixar abalar pelos comentários: "Tem que ter muita terapia em dia para não ficar abalada com isso. No início, era algo que realmente me incomodava. Hoje em dia, eu já levo com bom humor".

