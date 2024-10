Saiba o que levar para shows de Bruno Mars em São Paulo e como chegar ao estádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars está de volta e sobe ao palco do MorumBis para seis shows em outubro. A série de performances em estádios começa nesta sexta (4) em São Paulo, mas o roteiro pelo país ainda inclui apresentações em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e no Rio de Janeiro.

Dono dos hits "24K Magic", "Locked Out of Heaven", "Treasure", "That's What I Like", "Billionaire", "Leave The Door Open" e "When I Was Your Man", em 2023, o artista fez duas datas da primeira edição do festival The Town se esgotarem em uma hora.

Em sua última passagem pelo país, o cantor, vencedor de 15 estatuetas Grammys, ficou conhecido pelos brasileiros como Bruninho. Nas redes sociais, publicou um vídeo de agradecimento aos fãs em ritmo de funk, que viralizou.

Na produção, Mars aparece vestido em uma camisa na cor amarela, com cenas dos shows realizados no palco Skyline, do The Town. "Bruno, come to Brazil" (Bruno, venha para o Brasil), "I came to Brazil" (eu vim para o Brasil), "Bruno in Brazil" (Bruno no Brasil), diz a letra da música.

Em suas performances, o músico, fenômeno do pop mundial, costuma intercalar músicas de seus três álbuns solo, e trazer canções do disco "An Evening With Silk Sonic", parceria com Anderson .Paak. Em São Paulo, a setlist também deve incluir "Finesse", "Calling All My Lovelies", "Wake Up in the Sky", "Versace on the Floor" e "It Will Rain".

Veja dicas de como se preparar para as apresentações na capital paulista, incluindo como chegar e ir embora e como se proteger em dias de chuva.

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Há poucos tíquetes disponíveis para as apresentações na capital paulista, que podem ser adquiridos na plataforma Ticketmaster ou na bilheteria do shopping Ibirapuera, localizada na região sul da cidade.

Também dá para comprar entradas no estádio nos dias de show. Os endereços divulgados pela tiqueteira do evento ficam nos portões 15 (av. Giovanni Gronchi, 1.866) e 2 (pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/n). As vendas iniciam às 10h e vão até o início do concerto, mediante disponibilidade de bilhetes e complementos de meias-entradas.

Se o público desejar uma experiência diferenciada e tiver condições de investir mais de um salário mínimo, é possível escolher entre as opções de camarotes na arena. Confira a seguir:

AS Brasil: tem dois modelos de pacote. A versão prata (R$ 4.500) tem buffet livre de pratos quentes e frios e open bar, enquanto a ouro (R$ 4.650) inclui o adicional de transfer para ida e volta do evento e kit personalizado

Backstage Mirante: dá acesso à pista premium por um corredor interno e serviço com comidas e bebidas à vontade, além de festinha com duração de uma hora após o encerramento do shows (R$ 2.400)

Ídolos: o comprador adquire o ingresso com acesso ao setor de cadeiras exclusivas do camarote, open bar e open food, copos personalizados, salão de beleza, serviço de barbearia e show ao vivo ou com sets de DJs. Custa de R$ 2.000 a R$ 2.500

Placar: oferece open bar com destilados, cervejas, água, refrigerantes e sucos e open food, além de acesso exclusivo e sem filas pelo portão 5 no estádio e equipe de recepção no evento. O tíquete custa R$ 3.200, mas não permite acesso à pista premium

Stadium: tem espaço com 1.500 m² e capacidade para até 800 pessoas. Oferece salão de beleza, barbearia, ilha de massagem e caricaturista. Também dá direito à camiseta temática do camarote e open bar e food. Varia entre R$ 1.990 e R$ 2.190

COMO CHEGAR NO MORUMBIS?

Quem for de transporte público pode descer na estação São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela do metrô. Ela ficará aberta até às 0h30 para embarque, e as estações Luz, República e Pinheiros funcionarão para transferência e terão operação estendida até 1h.

Ao sair do local, basta seguir pela avenida Jorge João Saad até a praça Roberto Gomes Pedrosa, onde fica o MorumBis. A caminhada leva cerca 15 minutos. Também é possível fazer o trajeto de táxi, aplicativo de transporte ou ônibus, mas a locomoção pode ser um pouco complicada, já que algumas ruas nos arredores do estádio estarão interditadas.

Outra opção é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das linhas que chegam ao estádio (5119-10, 5119-22, 809J-10, 647A-10, 647P-10, 746H-10, 807J-10, 807M-10, 775F-10, 775F-31, 756A-10, 8028-10, 8029-10 e N742-1). É importante, entretanto, verificar possíveis atualizações nas rotas em alguma das datas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as avenidas Giovanni Gronchi (entre a rua Corgie Assad Abdalla e a praça Roberto Gomes Pedrosa) e Jules Rimet, as praças Roberto Gomes Pedrosa e Santos Coimbra e a rua Corgie Assad Abdalla poderão ter seus acessos bloqueados a partir das 12h.

Na saída do evento, a partir das 22h, a operação afirma que a avenida Jorge João Saad (sentido estádio) junto às avenidas Professor Francisco Morato e Giovanni Gronchi também poderão ser bloqueadas.

Mais informações estão disponíveis no site da companhia (https://www.cetsp.com.br/noticias/2024/10/01/cet-monitora-o-transito-no-morumbi-para-o-show-bruno-mars.aspx).

ONDE ESTACIONAR?

É possível deixar o veículo estacionado nos arredores do estádio do Morumbi. As opções mais próximas ficam nas avenidas Giovanni Gronchi, com acesso aos portões 2, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A e 18, e Padre Lebret e Jules Rimet, com acesso aos portões 3, 4, 5A, 5B, 6A e 6B.

Há estacionamentos mais afastados, nas proximidades da estação São Paulo-Morumbi, como nas ruas Lício Marcondes do Amaral e Ângelo Colucci. No Butantã Shopping, por exemplo, é possível reservar vagas antecipadamente pelo site da Estapar ou pelo aplicativo Zul+. O custo é de R$ 150.

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

O público pode entrar a partir das 16h, mas alguns fãs chegam muito antes disso. Bruno Mars sobe ao palco às 21h. O estádio tem 13 entradas para acesso do público geral, por isso é importante conferir o número do portão do setor para não haver confusões.

E SE CHOVER?

A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na frente do estádio, já que guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. Mas atenção: nos arredores da arena, o preço costuma ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.

Bruno Mars