The Offspring anuncia show em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Offspring anunciou hoje uma turnê que passa pelo Brasil em março do próximo ano. Os shows contarão com a presença de outras bandas de rock: Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning.

A turnê acontece praticamente um ano após a apresentação da banda de punk rock no Lollapalooza, em março deste ano.

Além de São Paulo, os shows de 2025 passam por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

Com ingressos a partir de R$ 195, a pré-venda para clientes Santander começa neste sábado (5), às 10h. Já a venda geral inicia dois dias depois, na segunda (7), às 12h. Ambas pelo site da Eventim.

O show em São Paulo será realizado no Allianz Parque, no dia 8 de março. Nem todas as bandas participam da abertura nas outras cidades -no Rio, por exemplo, apenas Sublime e Rise Against sobem ao palco antes da atração principal.

The Offspring

Quando 8 de março de 2025

Onde Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, região oeste

Preço A partir de R$ 195

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/cometobrazil