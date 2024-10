Al Pacino relembra experiência de quase morte ao contrair Covid

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Al Pacino, 84, relembrou em entrevista ao New York Times Magazine uma experiência de quase morte que teve em 2020, quando ficou muito mal após contrair Covid.

Segundo ele, em questão de minutos já havia médicos e enfermeiros ao seu redor, já que ele não tinha pulso. O trabalho da equipe foi trazê-lo de volta à vida.

"Me senti excepcionalmente mal. Tive febre e estava ficando desidratado. Eu estava sentado lá em casa e eu tinha sumido, não tinha pulso. Em questão de minutos tinha cerca de seis paramédicos naquela sala de estar e dois médicos, e eles estavam com essas roupas que pareciam ter vindo do espaço sideral", contou.

Apesar disso, ele afirmou que não há "luz branca" do outro lado e contou o que sentiu. "Foi meio chocante abrir os olhos e ver aquilo. Todo mundo estava ao meu redor, e eles disseram: 'Ele voltou'. Eu não vi a luz branca nem nada. Não há nada lá", emendou.

Na opinião do ator, a morte é uma consequência natural da vida. "É assim que as coisas são. Eu não pedi por isso. Simplesmente vem, como muitas coisas simplesmente acontecem."