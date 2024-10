Famosos comemoram retorno do X ao Brasil: 'Cadê meus twitteiros?'

(FOLHAPRESS) - A rede social X voltou a funcionar no Brasil a partir da última terça-feira (8), após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Aos poucos, os famosos retomam suas contas e celebram -ou criticam- a volta da interação com os fãs e haters.

Deborah Secco foi uma das que comemoraram a volta para o ex-Twitter. "Voltando para o Twitter! Cadê meus amorinhos twitteiros? Já tá todo mundo aqui de novo?", escreveu a atriz. "Nem acredito que voltarei a me atualizar das coisas por aqui!", celebrou Regiane Alves.

Lucy Ramos contou que sentiu a falta do X na hora de assistir e comentar as novelas: "Amo ler os comentários e interações por aqui. Que bom que estamos de volta".

Já Márcia Fu chamou os internautas para comentarem os acontecimentos de A Fazenda 16. "O que estão achando da formação de roça de ontem?", disse ela. Sabrina Sato, Ludmilla, Paloma Bernardi, Lucas Moura e Regina Volpato foram mais alguns dos que celebraram a volta a da rede.

Contudo, houve também quem não ficou satisfeito. "Por mim poderia ficar fora do ar para sempre. Essa merda só serve para acabar com a nossa paz e saúde mental", escreveu Brunna Gonçalves nos stories do Instagram.

