A maturidade me trouxe uma certa elegância, diz Milhem Cortaz

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Definir Osmar de "Volta por Cima" como um malandro é quase que uma ofensa para Milhem Cortaz. O ator descreve de outra maneira o personagem da novela de Claudia Souto, na Globo, como uma pessoa que não gosta trabalhar e vive nas costas da família.

"Vejo ele como um brasileiro com aquele jeitinho malemolente nosso de como sorrir sempre para os problemas e sem medo de se arriscar nas suas escolhas", observa. O ator continua em defesa de Osmar. "Ele é apaixonado por um sofá? É (risos). É politicamente incorreto? É. Mas também é um cara bem aceito nos lugares. Brincalhão e otimista", diz.

Ele contou ter ficado surpreso com o convite para fazer parte do elenco: "Há 51 anos, raramente eu sou convidado para alguma coisa, estou sempre fazendo testes. Toda vez que alguém me convida, me surpreendo. Acho que a maturidade me trouxe uma certa elegância e fez as pessoas me enxergarem de uma outra forma."

A última novela de Milhem foi "Amor de Mãe"(2019), mas ele esteve recentemente na série "Os Outros" como o frustrado, machista, ciumento e intolerante. "Esse trabalho foi divisor de águas. "Estava um pouco cansado, perdendo aquela magia, aquela vontade de contar histórias, aquele romantismo. A série me fez retomar a paixão e a vontade de buscar ser cada vez melhor".

Morando no Rio por conta das gravações da nova novela das sete, ele tem acompanhado de longe a padaria artesanal que tem em Perdizes (SP). "Ela está voando, no entanto, não vou abrir filial, não. É uma padaria só de São Paulo e os pães saem das minhas mãos. Prazer, sabe? Não tenho como terceirizar isso."