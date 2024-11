Nasce primeiro filho de atriz Margot Robbie, diz revista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Margot Robbie, 34, é mãe de um menino. Segundo a revista People, a estrela do filme "Barbie" deu a luz recentemente ao seu primeiro filho, com o marido, o produtor Tom Ackerly. O nome e a data de nascimento do bebê ainda não foram anunciados pelo casal.

Ainda de acordo com a reportagem, a atriz australiana entrou em trabalho de parto há duas semanas, pouco antes da data prevista pelos médicos e "está tudo bem com a mãe e a criança".

Amigos e familiares do casal ficaram em silêncio sobre as notícias do nascimento do menino, que teria chegado ao mundo no dia 17 de outubro. Ackerly foi visto por fãs de Margot Robbie estocando suprimentos para bebês perto da mansão da dupla em Venice Beach, na Califórnia, Estados Unidos, há alguns dias.

Tom e Margot se conheceram em 2013 enquanto trabalhavam em "Suite Francesa", onde ele era assistente de direção, e ela estava na frente das câmeras. Os dois se casaram em 2016.

Leia Também: James van der Beek, de 'Dawson's Creek', afirma estar com câncer colorretal