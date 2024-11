Cantora Rosalía ajuda vítimas de enchentes na Espanha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Moradora de Barcelona, Espanha, Rosalía, 32, viajou até Valência para ajudar as vítimas da enchente, que devastou a região no final de outubro. A cantora é uma das voluntárias da ONG World Central Kitchen, que vem ajudando na reconstrução da cidade.

Apesar de não compartilhar em suas redes sociais a sua presença em Valência, ela é reconhecida pelos espanhóis e os registros acabam viralizando na internet. Segundo o jornal espanhol El Mundo, além da distribuição de mantimentos, a cantora tem dirigido caminhões e auxiliado os trabalhos de limpeza de imóveis. Rosalía vem sendo elogiada pela iniciativa.

A enchente na região leste da Espanha foi considerada pelo governo como o pior desastre do século 21 no país. Em apenas oito horas, choveu o esperado para o ano inteiro e já são 219 mortos. Só em Valência, a terceira maior cidade do país, 214. As outras cinco pessoas morreram nos estados vizinhos de Castilla-La Mancha e Andaluzia. Segundo autoridades, 89 pessoas seguem desaparecidas.