'Vou iniciar 2025 com um divisor de águas', diz Bia do Brás, que será comentarista do BBB 25

(FOLHAPRESS) - Quem achou que não veria Beatriz do Brás no próximo BBB, achou errado. A atriz foi confirmada nesta quarta-feira (27) na equipe de cobertura do reality.

Ao lado de Thiago Oliveira, Bia vai apresentar os flashes do BBB durante a programação da Globo. Ela falou à reportagem sobre a novidade durante a noite de pré-estreia do documentário de Belo.

"A direção me convidou pessoalmente há um tempo, mas é extremamente sigiloso. Eu me senti na seletiva [do BBB], porque é a mesma coisa, não pode contar para ninguém. Eu querendo contar, querendo falar, mas não podia", disse Bia.

Sobre o jornalista Thiago Oliveira, que será sua dupla nos flashes, Bia é só elogios: "Um parceiraço, sou muito fã, vou aprender muito", diz.

Bia promete manter seu jeitinho espontâneo - irreverente para alguns, irritante para outros - que, segundo ela, foi o que a fez chegar onde chegou.

"Cheguei aqui sendo quem eu sou. As pessoas acharam que eu era personagem, por eu ser desse jeito, mas eu sou assim. O engraçado é que vou iniciar 2025 da mesma maneira que eu iniciei 2024, com esse divisor de águas na minha vida", comemorou Bia.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro.

