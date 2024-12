Tim Burton diz ter certeza de que ele e Johnny Depp farão outro filme juntos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da dupla Tim Burton, 66, e Johnny Depp, 61, não devem descartar uma futura colaboração entre o cineasta e o ator.

No Festival Internacional de Cinema de Marrakech neste sábado (30), o diretor revelou ao IndieWire que não se oporia a se reunir na tela grande com Depp, com quem já trabalhou em vários filmes, incluindo "Edward Mãos de Tesoura", "Alice no País das Maravilhas" e "A Fantástica Fábrica de Chocolate".

"Bem, tenho certeza de que haverá," disse Burton ao veículo quando questionado sobre uma futura parceria com o intérprete de Jack Sparrow.

"Eu nunca sinto que, 'Oh, vou usar este ou aquele ator.' Normalmente, isso tem que ser baseado no projeto em que estou trabalhando. É disso que se trata o cinema. É colaboração e troca de ideias com as pessoas ao seu redor," acrescentou.

A parceria criativa de Depp e Burton começou em 1990 com "Edward Mãos de Tesoura". Desde então, eles trabalharam juntos em "Ed Wood", de 1994, "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça", de 1999, "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de 2005, "A Noiva Cadáver", de 2005, "Sweeney Todd", de 2007, "Alice no País das Maravilhas", de 2010, e "Sombras da Noite", de 2012.

Embora Burton tenha dito que está esperançoso por uma futura colaboração com Depp, ele também revelou no festival de cinema que não pretende trabalhar em uma sequência de "Edward Mãos de Tesoura".

"Existem certos filmes que eu não quero fazer uma sequência," disse ele, segundo o IndieWire. "Eu não queria fazer uma sequência desse porque parecia algo único."

"Eu não queria ter uma sequência para 'O Estranho Mundo de Jack' porque também parecia algo único," acrescentou. "Certas coisas são melhores deixadas por conta própria, e essa para mim é uma delas."

