Megan Fox conta como seus três filhos e enteado reagiram a nova gravidez

(FOLHAPRESS) - A família de Megan Fox está preparada para aumentar. Grávida de seu quarto filho, o primeiro com o atual noivo, Machine Gun Kelly, a atriz revelou como as crianças reagiram à novidade.

Ela é mãe de Noah, 12, Bodhi, 10 e Journey, 8 com o ex-marido, Brian Austin Green. Seu atual companheiro é pai de Casie, 15, com a ex-mulher, Emma Canon.

Em entrevista à revista americana People, Megan disse que as crianças estão "super empolgadas" com a novidade. "Eles prometeram ajudar e participar".

A atriz, de 38 anos, compartilhou a novidade com os fãs no início de novembro. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu. "Nada está realmente perdido. Bem vindo de volta", em referência ao bebê que perdeu em 2023.

Leia Também: Morre Paulo Giardini, ator e irmão de Eliane Giardini, aos 62 anos