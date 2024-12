Pete Davidson diz que elenco do 'Saturday Night Live' ganha salário de US$ 3.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os membros do elenco fixo do programa "Saturday Night Live", o "SNL", ganham em média US$ 3.000, ou R$ 18.000, por episódio. A informação vem do comediante Pete Davidson, que fez parte do humorístico entre os anos de 2014 e 2022.

Davidson discutiu o assunto do salário do programa durante uma entrevista à New York Magazine, publicada nas redes sociais do veículo nesta quarta-feira (4). A produção do "SNL" não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

"Vocês sabem quanto eles nos pagam? É tipo US$ 3.000 por episódio", afirmou o artista, quando questionado sobre o que fez com o seu primeiro salário do programa.

Principal e o mais tradicional humorístico dos Estados Unidos, o "SNL" exibe em média de 18 a 22 episódios por temporada. A produção ajudou a revelar alguns dos principais nomes do humor do país nos últimos anos, incluindo Adam Sandler, Will Ferrell, Amy Poehler e Jim Belushi.

O programa atualmente está em sua temporada de número 50. O oitavo episódio da safra vai ao ar neste sábado, com Paul Mescal de mestre de cerimônias e o cantor Shaboozey de atração musical.

