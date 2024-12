Mulher que se negou a trocar de assento em avião ganha mais de 700 mil seguidores em um dia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após viralizar na web ao ser filmada negando a ceder um assento no avião para uma criança e ser acusada de falta de empatia, Jeniffer Castro ganhou mais de 700 mil seguidores em um só dia. No final da tarde desta quinta-feira (5), a mineira somava 740 mil seguidores no Instagram. Antes do vídeo, ela não chegava a 1.100 participantes na lista de contatos no perfil da rede social e saltou para 30 mil nesta quarta-feira.

Jeniffer parece assustada com a repercussão do episódio viral. Ao ser questionada se não iria contar o que teria acontecido durante um voo em uma sequência de fotos recém-compartilhadas de uma viagem ao Rio de Janeiro, ela respondeu que iria se pronunciar. 'Deixa eu me recuperar', avisou a moça.

De acordo com o perfil no LinkedIn, Jeniffer é formada em administração pela Faculdade de Nova Serrana, cidade a 124 km de Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalha há três anos como agente de negócios no Bradesco. Em vez de ser criticada pela exposição do vídeo, Castro recebeu uma onda de apoio."

"'Determinada', 'diva', 'plena' e 'sensata' foram algumas das características exaltadas pelos internautas após sua atitude de não sair do seu lugar. Muitos seguidores a elogiaram nos comentários. 'Inteligência emocional é seu sobrenome? Parabéns por ajudar uma criança a aprender a lidar com frustrações', escreveu uma fã. 'Sua janela, suas regras', comentou outro, e o terceiro completou: 'A mulher mais invejada do Brasil! Distribuiu equilíbrio e paciência em pleno dezembro! Arrasou!'".