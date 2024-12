Jennifer Castro, que negou lugar em avião, diz que está sem comer nem dormir há dias

(FOLHAPRESS) - Com 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Jeniffer Castro ainda está se acostumando à rotina de celebridade instantânea.

Ela vem dando entrevistas e participando de programas na TV e na internet quase diariamente. Em desabafo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (9), Jeniffer disse que está sem comer nem dormir depois do ocorrido.

Jeniffer da Janelinha, como foi apelidada na internet, disse que vem tendo problemas emocionais nos últimos dias.

"Desde quando o vídeo viralizou, eu comento falando que não foi a mãe [da criança] que me gravou", disse ela, se defendendo de haters.

"O constrangimento que eu passei no avião e ainda ter que ver esses comentários... Não está sendo fácil. Desde o fato ocorrido, eu não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias", concluiu.

No último domingo (8), o Fantástico exibiu entrevistas com Jennifer e as outras três envolvidas no caso: a mãe da criança, a passageira que filmou Jeniffer e a filha da passageira, que postou o vídeo no Tiktok.

Leia Também: 'Perdi totalmente o meu controle', diz mulher que filmou polêmica em avião