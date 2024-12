Atores de 'Duna: A Profecia' falam sobre balada em SP e superpoderes de Desmond e Theodosia

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tivesse o poder de seu personagem em "Duna: A Profecia" (Max), Travis Fimmel o utilizaria para algo bem menos violento do que o misterioso Desmond Hart da série. "Eu usaria para obrigar as pessoas a dançar", comenta, bem-humorado. "Por algum motivo, gosto de ver as pessoas dançando (risos)."

O ator australiano, que esteve no Brasil para participar da CCXP 2024, é bem menos sombrio que o soldado capaz de queimar uma pessoa (ou várias) apenas colocando as mãos sobre as têmporas e sobre cujo passado pouco se sabe na série. Em São Paulo, foi ao boêmio bairro da Vila Madalena procurando um samba.

"Sim, fui a muitos bares. Foi ótimo. As pessoas são tão alegres e todo mundo estava se divertindo. O Brasil tem uma ótima atmosfera e uma vibe incrível", comenta ele, antes de falar mais sobre o destino de Desmond. "Os brasileiros são as pessoas mais legais. Passei uma temporada muito, muito boa aqui. As pessoas são muito acolhedoras."

Na trama, Desmond ganhou a confiança do imperador Javicco Corrino (Mark Strong), mas já mostrou que é capaz de algumas atrocidades -como assassinar uma criança– para defender seus pontos de vista. A dúvida do público é se o personagem é realmente confiável ou se pode se virar contra quem finge defender.

"Acho que ele fala a verdade", comenta o intérprete. "Só que, às vezes, a verdade pode ser uma coisa muito assustadora para as pessoas. Às vezes, você não quer saber a verdade sobre algumas pessoas porque quer se decepcionar. Então, acho que o maior poder dele é entrar lá e dizer a verdade. Mas, claro, ele tem seus próprios interesses e um motivo pelo qual está lá."

Ele diz que isso deve ficar mais claro nos episódios finais da temporada, que vão ao ar nos domingos 15 e 22, e que mesmo ele se surpreendeu com algumas das coisas que descobriu sobre Desmond nas gravações. "Eu sabia da história dele em termos gerais, mas muitos dos detalhes eu não percebi", afirma. "Estou feliz por haver aceitado o trabalho porque fica cada vez mais interessante para mim."

Também no país para divulgar a série, Jade Anouka é outra cuja personagem, a irmã Theodosia, acabou de revelar novas habilidades sobrenaturais. No episódio mais recente, que foi ao ar no dia 8, ela mostrou que tem o poder de assumir a forma de outra pessoa.

Não chegou a ser uma surpresa para a atriz, que já sabia que isso ocorreria em algum momento. Mesmo assim, não deixou de ser empolgante quando a cena se materializou. "Quando eu ouvi, pensei: isso é legal, quero fazer isso", conta.

Na trama, Theodosia reluta em usar essa artimanha, mas acaba o fazendo a pedido da poderosa Valya Harkonnen (Emily Watson), a madre superiora da irmandade da qual ela faz parte. "Nós vemos que é algo que ela definitivamente não queria fazer. Na verdade, ela diz que sua única condição quando se juntou à irmandade era que nunca teria que fazer isso novamente", lembra. "Então, o fato de ela fazer isso por Valya fala muito."

Anouka conta ainda que não foi apenas um truque de edição que a transformou em Griffin Harkonnen (Earl Cave). "Estávamos ambos no set e trabalhamos juntos em termos de como a cena se desenrolaria", afirma. "E ambos gravamos com pontos em nossos rostos para a equipe de efeitos especiais. E, então, eles meio que juntaram tudo. É incrível."

Showrunner da série, Alison Schapker, explica que, apesar de no universo de Duna, as pessoas com a habilidade de Theodosia serem conhecida como "dançarinas de rostos", ela ainda não pode ser tecnicamente chamada assim. "É um termo que ainda não é amplamente usado", diz. "Ela é um protótipo experimental inicial, só para deixar claro."

Já sobre o fato de Desmond ter frustrado o plano de Valya de salvar o imperador da morte para que ele lhe devesse um favor, Schapker antecipa que certamente as coisas não vão ficar por isso mesmo. "Valya não vai parar porque ela leva um golpe", avalia.

"Na verdade, ela consegue algo mesmo nessa perda", detalha. "Ela consegue aquela amostra do sangue que Desmond que goteja no corrimão e vai usar isso. Ela está determinada a dar o troco, a chegar ao fundo de quem ele é. Quem é esse cara misterioso que apareceu com esse poder e uma história de profeta?"

Jordan Goldberg, produtor executivo da série, concorda. "Valya nunca desistirá de lutar", afirma. "Acho que tanto ela quanto Desmond têm motivações que meio que os colocam em rota de colisão o tempo todo. E isso torna a história realmente fascinante de assistir, especialmente à medida que avançamos para os próximos episódios, nos quais as perguntas meio que serão respondidas."

Mesmo sem uma confirmação oficial de uma segunda temporada, Goldberg se mostrou confiante de que a série voltará com novos episódios no futuro. "Ainda temos que chegar ao fim [desta temporada], mas essa história tem muitos lugares interessantes para serem explorados. Como vocês verão, no final haverá muitas perguntas legais das quais vamos querer respostas."

