Maitê Proença diz ter sofrido com a exposição do assassinato da mãe na TV: 'Era um segredo meu'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maitê Proença, 66, viveu uma tragédia familiar aos 12 anos. Sua mãe, Margot Proença, foi assassinada pelo marido, Eduardo Gallo, pai da atriz. Por muitos anos, ela manteve o episódio em segredo, mas sua vida mudou após o drama ser exposto em um programa de TV, há 19 anos.

Durante entrevista recente ao podcast "Retiro o que Eu Disse", Maitê Proença contou ter ficado magoada com o que considerou uma "invasão de privacidade". "Tinha uma história familiar que era um segredo meu. Passei 25 anos da minha carreira pública sem falar disso, porque achava que essa história não era só minha, mas também de outras pessoas... Um dia, fui a um programa de auditório, e contaram uma parte dessa história", lembrou.

Maitê continuou: "A partir daquele momento, a imprensa marrom ganhou liberdade para mexer naquilo. Eu virei outra pessoa. Não era mais uma menina do mundo cor-de-rosa, eu era uma pessoa com uma tragédia", reconheceu a atriz que conseguiu vender seu apartamento no edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, anunciado há mais de um ano.

Para lidar com a situação e reconquistar um pouco de controle sobre sua história, a atriz virou escritora e escreveu um livro de ficção com elementos biográficos. "Eram duas mulheres para confundir, e ninguém saber quem era eu... O livro vendeu 150 mil cópias", completou.

A revelação sobre o assassinato da mãe de Maitê Proença ocorreu durante o programa Domingão do Faustão, ainda na Globo, em 2005. Fausto Silva chamou a atriz ao palco para participar do quadro Arquivo Confidencial e, ao vivo, expôs a história. "Pouca gente sabe, mas vou falar aqui... É o seguinte: ela teve a mãe assassinada pelo pai em uma discussão. Ela tinha 12 anos de idade. Você imagina passar por um problema desses? Ninguém sabe o que essa mulher passou", declarou o apresentador na ocasião.

