Madonna no começo de carreira é tema de novo documentário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi divulgado nesta quarta-feira (18) o trailer de "Becoming Madonna", algo como se tornando Madonna. O documentário cobrirá os primeiros anos de carreira da cantora americana deve estrear no dia 30 deste mês no Reino Unido. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

O filme promete mostrar um pedaço não visto da vida da rainha do pop, com filmagens raras, fotos inéditas e gravações de áudio nas quais Madonna reflete sobre sua vida e carreira.

O documentário vai cobrir a vida de Madonna no período de 1978 a 1992. Confira o trailer no link (https://youtu.be/qpWfMjjIqmc).

Leia Também: Iza mostra Nala pela primeira vez em clipe de 'Como Posso Amar Assim?'