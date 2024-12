Cadela desaparecida na Flórida volta para casa após nove dias e toca a campainha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ficar desaparecida por mais de uma semana nos Estados Unidos, uma cadela encontrou o caminho de casa na véspera de Natal –e até tocou a campainha para anunciar seu retorno.

Athena, uma cadela de quatro anos da raça pastor alemão, se soltou da coleira e fugiu em 15 de dezembro. O ocorrido desencadeou uma busca frenética em Green Cove Springs, no estado da Flórida, e nas cidades vizinhas.

Sua tutora Brooke Comer contou aos jornais locais que pessoas da comunidade enviavam fotos e vídeos da cadela em diferentes locais. Com base em todos os alertas que recebeu, parecia que Athena teria feito uma viagem de ida e volta de quase 20 milhas (cerca de 32 quilômetros) enquanto estava desaparecida.

A família, então, corria para chegar aos locais onde a cadela tinha sido avistada, mas não tinha tido sucesso para encontrá-la.

Nove dias depois, ela acordou os donos durante a madrugada e surpreendeu a família inteira. "Eram cerca de 2h30 da manhã. Ela veio arranhando a porta, tocando a campainha," disse sua tutora à estação de televisão local KSBW.

"Tentei não acordar as crianças, mas elas acordaram de qualquer forma por causa da empolgação," contou.

"Ela é um milagre de Natal", disse a dona. Comer também explicou que o próximo plano era levar Athena para um exame completo, tratamentos contra pulgas e carrapatos e colocar um microchip.

