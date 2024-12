Ariadna, primeira mulher trans no BBB, participa de documentário sobre o reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira mulher trans a participar do Big Brother Brasil, Ariadna fará parte da série documental "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", que vai ao ar na Globo entre os dias 07 e 10 de janeiro.

Ela participou da 11ª edição do reality e dará um depoimento sobre sua trajetória antes e depois do programa de TV.

"Eu vi ali, realmente, uma oportunidade que poderia mudar a minha vida. Entrar como uma mulher trans era algo muito novo, e eu não medi o peso e o tamanho das consequências que isso poderia ter. Eu só entrei muito disposta a viver aquilo, a me divertir, a correr atrás de algo maior", disse Ariadna à Globo.

De acordo com a emissora, o documentário vai trazer depoimentos inéditos de ex-participantes e outras figuras importantes para a história do reality, além de imagens de acervo, curiosidades de bastidores e uma análise reflexiva sobre o papel do BBB de espelhar as transformações sociais no Brasil.

Sabrina Sato, Grazi Massafera, Jean Wyllys, Gil do Vigor, Juliette, Kleber Bambam, Ana Paula Renault e Manu Gavassi são alguns dos outros nomes confirmados.

Pedro Bial e Thiago Leifert, ex-apresentadores, e o atual, Tadeu Schmidt, também dão entrevistas para a produção, que conta ainda com depoimentos do ex-diretor Boninho, responsável pelas primeiras 24 edições -ele deixou a emissora neste ano.

O documentário será exibido no período da noite, após a novela "Mania de Você".