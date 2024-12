'Não dei ibope', diz Beatriz Reis sobre confusão com Kleber Bambam após gravação de vinheta do BBB 25

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante do BBB 24, Beatriz Reis teve seu nome envolvido em uma confusão recente com o campeão da primeira edição do reality da Globo, Kleber Bambam. A influenciadora tentou fugir da polêmica, mas acabou contando o que aconteceu no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, logo após as gravações das vinhetas das bodas de prata do Big Brother Brasil na semana passada.

Bia do Brás afirmou que não entendeu os motivos que levaram Bambam a gritar no aeroporto. "Olha, gente, não entendi nada. Na verdade, saí andando porque nós estávamos preocupados com o voo. Chovia muito, e aí cancela avião, volta avião, aeroporto vai fechar... Não entendi nada e saí andando", explicou a ex-sister, que é formada em artes cênicas, durante uma entrevista em Salvador.

Ela, que vai comandar o quadro Flash BBB com Thiago Oliveira no BBB 25, preferiu não esticar mais o assunto e concluiu: "Na verdade, estou muito focada nas minhas coisas, então, nada que não tem importância, que não tenha relevância eu paro para dar ibope, para tentar entender o que aconteceu. Não dei ibope. Não entendi e isso não tem importância", comentou.

Bia preferiu encerrar o assunto de forma elegante. "A gravação foi maravilhosa. Nos divertimos muito, e acabou sendo especial", afirmou.