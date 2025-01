Armie Hammer, excluído de Hollywood, diz estar com agenda cheia

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro anos após a carreira de Armie Hammer ser praticamente extinta em Hollywood, o ator afirmou que agora está com a agenda de trabalhos cheia. Tanto é que recusa novos contratos.

"É lento, mas a conversa quando meu nome surge na indústria é 'cara, ele se ferrou.' E isso é muito bom. É muito encorajador", disse ele em entrevista ao podcast Your Mom's House.

Em 2021, o ator, que alcançou a fama em "Me Chame Pelo Seu Nome" (2017), foi acusado de canibalismo, abuso sexual e estranhos "apetites sexuais".

A polícia de Los Angeles investigou as acusações, mas o material foi considerado insuficiente para uma denúncia formal.

Em 2022, ele voltou a atuar em "Morte no Nilo", ao lado de Gal Gadot, mas enfrentou problemas financeiros deste então.

Na entrevista, Armie ainda afirmou ter cinco filmes em vista. Um dos trabalhos, segundo ele, vai ser filmado na Croácia este mês, e um outro nas Filipinas nos próximos meses.

O ator, bisneto de um magnata do petróleo, ainda falou que não se identificava com a imagem de garoto rico que a indústria tinha sobre ele.

"Eu pensava 'me sinto como um alienígena andando por aí a maior parte do tempo'. Não me sinto como um humano. Sinto-me como uma criatura. Então, se vou ser uma criatura, serei o rei das criaturas."