Daniel Rocha diz que recusou convite para entrar no BBB 25

(FOLHAPRESS) - Era para o ator Daniel Rocha entrar com Vitória Strada no BBB 25. Porém, ele recusou o convite. Com isso, a atriz vai participar da atração, a partir da noite desta segunda-feira (13), ao lado do melhor amigo, Mateus Pires.

"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira", disse ele ao O Globo.

Segundo Rocha, foi uma surpresa quando a namorada contou a ele sobre a proposta. "Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem. Somos muito confidentes um do outro, a nossa dinâmica funciona bastante."

Na última semana, Rocha deixou claro pelas redes sociais a sua admiração pela amada, com quem assumiu o namoro recentemente. E pediu para que as pessoas sejam cordiais com ela no programa.

"Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada. Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz", disse.

"Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil", completou.

