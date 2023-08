Joss Stone substituirá Liam Payne no The Town

Uma das maiores artistas da música soul internacional se apresentará na primeira e edição do The Town. Após o cancelamento de Liam Payne, Joss Stone subirá no placo Skyline, no dia 7 de setembro, em um show que entrará para a história da primeira edição do festival. Após doze anos desde a sua primeira e última apresentação no palco Sunset, do Rock in Rio – irmão carioca do The Town –, a cantora fará uma performance que certamente contará com hits avassaladores, como “Right To Be Wrong”, “Super Duper Love” e “Free Me”, encantando o público da Cidade da Música com sua voz marcante.

Cantora e compositora da cidade de Devon, no Reino Unido, Joss Stone foi cativada pela música soul desde quando ainda era uma criança. Ao passar pelo início da adolescência, ela aprimorou seus vocais que, futuramente, se tornariam sua marca registrada. A artista começou a carreira de cantora aos treze anos, logo garantindo um contrato com uma gravadora aos quinze anos e lançou, em 2003, seu álbum de estreia que foi bastante aclamado pela crítica, “The Soul Sessions”.

Hoje, aos 36 anos e com uma longa carreira consolidada, Joss conta com sete álbuns de estúdio em sua discografia. Em 2015, seu CD “Water for Your Soul” conquistou a primeira posição no Reggae Albums Chart da Billboard, além de ter sido eleito o melhor álbum do gênero no mesmo ano pelo ranking. Stone vendeu mais de 14 milhões de álbuns em todo o mundo. Seus três primeiros trabalhos, “The Soul Sessions”, “Mind, Body & Soul” e “Introducing Joss Stone” somam juntos um disco de platina e dois discos de ouro nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido os dois primeiros superaram 2 milhões de cópias e fizeram de Joss Stone a cantora mais jovem a liderar a parada de discos.

A artista também conta com sete nomeações ao Grammy em sua carreira, sendo a vencedora na categoria “Best R&B Performance By A Duo Or Group With Vocals” com a canção “Family Affair”, em parceria com John Legend.

O festival 'The Town' acontecerá entre os dias 2 e 3 de setembro e depois 7, 9 e 10 de setembro em São Paulo.