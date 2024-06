Emmy, Grammy, Oscar e Tony: As raras estrelas que têm os 4 prêmios! - Um vencedor do EGOT é uma celebridade com vários talentos que recebeu pelo menos um Emmy (prêmio da TV), um Grammy (prêmio da música), um Oscar (a maior honra do cinema) e um Tony (premiação do teatro). É um status bem difícil de alcançar, mas a lista de famosos tão versáteis e premiados está crescendo. Na galeria, relembre as (poucas) estrelas poderosas que fizeram história em Hollywood ao conquistarem a quádrupla premiação do EGOT!

